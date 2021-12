Reggina - Alessandria: Orlando e Mustacchio non ci sono

REGGIO CALABRIA - Mustacchio non ha recuperato. Ma non è il solo a dare forfait per la gara di questa sera (ore 20.30) al 'Granillo'. Moreno Longo deve rinunciare anche a Orlando, la cui indisponibilità sarà spiegata dallo stesso tercnico, ma a fine gara. Cioè a cose fatte e, invece, adesso contano solo le scelte, per alcuni ruoli obbligate, per interrompere la serie negativa.

L'allenatore dei Grigi non ha mai cercato alibi, ma certo la formazione è, di fatto, imposta e i cambi sono pochi: una rosa profonda permetterebbe qualche rotazione, così invece tocca agli stessi uomini.

Solo a centrocampo qualche alternativa c'è e uno tra Bruccini e Ba può partire dall'inizio, se Longo deciderà di utilizzare solo a gara in corso Milanese (o Casarini).

Nell'ultima gara senza Marconi solo quattro in attacco e la coppia Corazza - Arrighini è quotata per la conferma dall'inizio.

Quale modulo per Aglietti?

Anche la Reggina ha quattro fuori (Cionek e Hetemaj squalificati, Menez e Tumminello indisponibili) ma le opzioni ci sono, anche più di una, pure in difesa. Aglietti ha due moduli, il 4-3-3 (che può diventare un 4-2-3-1) o il 4-4-2. Se opterà per un solo terminale offensivo, Galabinov è favorito su Montalto.

Reggina - Alessandria: Aglietti in silenzio Menez ancora escluso dai convocati. I primi tifosi grigi già a Reggio Calabria

Le probabili formazioni

Reggina (4-3-3): Turati; Adjapong, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Cortinovis, Bianchi, Crisetig; Rivas, Galabinov, Bellomo: A disp.: Aglietti, Micai, Amione, Lakicevic, Liotti, Regini, Aijaki, Gavioli, Laribi, Ricci, Denis, Montalto. All.: Aglietti

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Pierozzi, Casarini, Milanese, Lunetta; Chiarello, Corazza, Arrighini. A disp.: Crisanto, Russo, Ba, Benedetti, Beghetto, Bruccini, Palombi, Mantovani, Kolaj, Celesia. All.: Aglietti

Arbitro: Camplone di Pescara

Assistenti: Barone di Roma1 e Vigile di Cosenza, quarto ufficiale Di Cairano di Ariani Urpino. Var Paterna di Teramo, assistente Var Di Vuolo di Castellammare di Stabia