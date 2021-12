Rifiuti elettronici in fiamme: il sindaco tranquillizza

SALE - Da ieri sera i vigili del fuoco sono impegnati in un capannone della Raee.Man dove vengono trattati i rifiuti elettronici. L’incendio è stato domato e i pompieri stanno svolgendo le operazioni di sbancamento.



Il sindaco, Lazzarina Arzani, che la scorsa notte aveva invitato i cittadini a rimanere in casa con le finestre chiuse a scopo precauzionale, precisa che secondo i dati ufficiosi di Arpa la situazione sarebbe sotto controllo.

Si è in attesa comunque dei risultati ufficiali ma il primo cittadino precisa che non ci dovrebbero essere problemi “la situazione è tranquillizzante”.

La situazione sarebbe dunque sotto controllo.

Ora bisognerà attendere i rilievi dei Vigili del fuoco per capire cosa è accaduto.