Tutti i rimpianti della Bertram a Trento

TRENTO - Rimpianti Bertram a Trento. Tortona cede all’overtime dopo una battaglia di 45’ (85-80). Non basta un super Ariel Filloy che segna 6 triple (compresa quella del pareggio allo scadere del tempo) e supera i 2000 punti in Serie A. Troppi errori evitabili nel tempo supplementare per la squadra di coach Marco Ramondino che deve ancora rinviare il ritorno alla vittoria in trasferta.



La partita

Avvio positivo di Tortona che entra subito nella partita. Trento risponde con Saunders e Flaccadori, mentre dall’altra parte Macura riprende dove aveva interrotto con la Fortitudo. 21-23 al 10’. Filloy inizia il secondo quarto colpendo da fuori (3/4 dall’arco) per il +5 Bertram sul 26-31. Ma Caroline con il suo impatto risveglia Trento che piazza un 9-0 e riporta avanti i suoi (35-31 al 16’). Sulla spinta Trento chiude avanti di 10 all’intervallo (44-34).

Prova a ritrovare un po’ di fiducia e fluidità Tortona. Parziale di 9-0 e i Leoni sono sul 46-43 a metà frazione. Trento si affida ad un Reynolds in crescita. Ma Filloy è on fire e con due triple impatta di nuovo la partita a quota 57 al 30’. La partita resta aperta e in bilico. L’ultimo periodo gira sul 65-65. Trento è nelle mani di Flaccadori (21 punti) ma non riesce a scappare. Si arriva in volata perché Tortona non molla. Finale è da tutti in piedi. Tripla Williams, tripla Filloy a 20” dalla sirena e nuova parità sul 76-76. Dopo il time out Reynolds tira e sbaglia. Overtime. Segnano Forray, Filloy, Saunders. Soprattutto Tortona fa due palle perse gravi. Sanders impatta sull’80-80. Cain commette un fallo grave sul tiro da tre di Williams. Tre liberi che il lungo di Trento mette per il +3 a 20” dalla fine. Dopo il time out Tortona non riesce a costruire un buon tiro e Wright viene contestato. La chiude Trento. A Tortona restano i rimpianti.

Il tema

Tortona non riesce a tornare alla vittoria in trasferta anche se stavolta ci va davvero vicino. Tanto sforzo e tante cose positive vanificate da una gestione troppo leggera dei possessi decisivi. Un aspetto non nuovo, che in trasferta diventa spesso determinante. In più Tortona, ancora una volta, non riesce a vincere due partite di fila e continua ad essere discontinua. Da sottolineare che Ariel Filloy, con i 18 punti e sei triple segnati supera il record di 2000 punti segnati in Serie A.

Le voci

"Abbiamo fatto un grande sforzo fisico in questa partita ma anche troppe giocate superficiali - analizza coach Marco Ramondino - che avendo dei giocatori esperti non possiamo permetterci. Dobbiamo migliorare la capacità di performare sotto stress. Nell'overtime Trento ha giocato con più attenzione. Noi tre palle perse evitabili. Nel momento in cui la partita è punto a punto ci serve una gestione più lucida e lineare e allargando il discorso quando le cose non funzionano dobbiamo ripartire dalla difesa".

I numeri

Finale: 85-80 dts

Parziali: 21-23, 44-34, 76-76

Quintetti: Trento con Forray, Flaccadori, Saunders, Caroline, Williams. Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Punti: Flaccadori 21 (Trento), Filloy 20 (Tortona).

Rimbalzi: Caroline 10 (Trento), Cain 12 (Tortona).

Assist: Forray 3 (Trento), Wright 7 (Tortona).

Mvp: Flaccadori (Trento).