ALESSANDRIA - Ha combattuto in prima linea nei mesi più drammatici della pandemia. E il 19 aprile 2020 il mondo del soccorso alessandrino ha dovuto dire addio al dottor Renato Pavero (nella foto sotto), medico del 118 (di cui era coordinatore di Area 2 e Centrale Operativa) e punto di riferimento da tanti anni per la Croce Rossa che per la Croce Verde e Castellazzo Soccorso, vinto proprio dal coronavirus.

"Era uno dei nostri - lo aveva ricordato il presidente della Cri, Marco Bologna a cui si era unita la Croce Verde - Una brava persona, sempre disponibile. Speravamo che potesse superare questo momento difficile, siamo costernati. Tutti. La sua morte racconta ciò che stiamo vivendo: i medici e gli infermieri sono la prima linea di questa emergenza, il mondo del soccorso è l'avamposto".

A distanza di un anno e mezzo il Golf Club Margara ha organizzato un torneo proprio per ricordare il dottor Pavero.

"Il ricavato - spiega Antonella Gilardengo - come da volontà di Cristina Micheletti, compagna del dottor Pavero, è stato utilizzato per l'acquisto di mascherine ffp2, che sono state consegnate alla Croce Verde e alla Croce Rossa di Alessandria. Un grazie va al Golf Club per l'iniziativa".