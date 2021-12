In 9.000 per il Mercatino di Casale (anche da Francia e Svizzera)

CASALE - Circa 9.000 presenze al Mercatino dell'Antiquariato di ieri a Casale Monferrato. Ha un bilancio decisamente lusinghiero l'ultimo appuntamento del 2021 con la tradizionale iniziativa monferrina, con 300 espositori ad affollare il Mercato Pavia.

Tema natalizio rispettato da presepi, decori per le feste e piatti ma anche tanti giocattoli d'epoca per la gioia non solo dei bambini. Tra le curiosità che si sono meritate il titolo di articolo più insolito, una serie di bolas argentine e una delle primissime Lambretta prodotte agli inizi degli anni ’50.

Per l’occasione turisti da un po' tutte le provincie limitrofe (in particolare Varese), ma anche da Francia e Svizzera. L’Antiquariato casalese è stato inoltre accompagnato dalla nuova collocazione del Farmer Market che ha raccolto un buon numero di produttori delle specialità monferrine a km0 appena dopo la storica palazzina liberty.

La prossima è prevista per domenica 9 gennaio 2022.