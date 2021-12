"Noi, i Grigi e una notte storica"

REGGIO CALABRIA - "Chi era al 'Granillo' domenica, meriterebbe un abbonamento a vita". Proposta di chi a Reggio Calabria non è andato, ma ammira chi lo ha fatto, due giorni indimenticabili. "Per noi sono già nella storia".

Il volo domenica mattina, nell'attesa allenamento della voce per i cori, poi le lunghe ore prima del fischio d'inizio, in quello spicchio che in tv hanno visto e sentito tutti. La gioia, gli abbracci, la foto del tabellone luminoso che sancisce un risultato enorme e meritato, la lunga notte di festa, poche ore di sonno, il viaggio di ritorno passato a raccontare, ricordare, abbracciarsi.

E c'è anche chi ha deciso di lasciare un segno: "Forza Grigi" sulla spiaggia di Pizzo Calabro, le orme degli autori, sulla sabbia, a rivendicare la firma e l'appartenenza.