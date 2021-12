Amanda Sandrelli inaugura la stagione teatrale comunale

Parte con il pieno di energia e una proposta importante la stagione comunale di prosa al Teatro Alessandrino grazie alle energie messe in campo dal Comune di Alessandria e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, ente strumentale della Regione Piemonte, per offrire da febbraio ad aprile cinque spettacoli in abbonamento, abbracciando testi classici e contemporanei e portando in scena drammaturghi e attori di richiamo nazionale.

La stagione inizia domenica 6 febbraio con lo spettacolo ‘Lisistrata’ del quale Amanda Sandrelli è protagonista perfetta. La commedia di Aristofane grazie alla riscrittura del testo da parte di Ugo Chiti e alla sua capacità d’interpretare la classicità con occhio contemporaneo e insieme rispettoso dell’originale, rende questa Lisistrata uno spettacolo teatrale modernissimo; giovedì 17 febbraio l’alessandrino Jurij Ferrini, regista e attore affermato nel panorama nazionale, porta in scena ‘Sogno di una notte di mezza estate’, qui passione e inganno si avviluppano in modo repentino per poi dipanarsi come d’incanto. Realtà e irrealtà giocano a fondersi e a confondersi insieme in una folle notte d’estate governata dal capriccio di Amore, la forza più potente e misteriosa del mondo.

Mercoledì 2 marzo, Lucia Poli, Geppy Gleijeses e Maurizio Micheli sono i protagonisti di ‘Servo di scena’: considerata una delle commedie più importanti del Novecento, racconta la giornata “finale” di un attore, un grande interprete di Re Lear sulla scena, ma nella vita seduttore invecchiato. Lo affianca un servo di scena – aiutante, vestiarista tuttofare – che rappresenta l’irrazionalità dell’amore, della tenacia e della dedizione.

Marina Massironi e Giovanni Franzoni sono i protagonisti mercoledì 23 marzo di ‘Le verità di Bakersfield’: due vicende umane lontanissime che si incontrano nello scenario di un’America percorsa da forti divari sociali. La protagonista è Maude, una cinquantenne disoccupata che vive in una caotica roulotte e che acquista da un rigattiere per pochi dollari un possibile tesoro: un presunto quadro di Jackson Pollock.





La stagione si conclude giovedì 14 aprile con ‘Zio Vanja’, dal testo di Cechov, una nuovissima produzione dell’Associazione Teatrale Pistoiese firmata dal regista Roberto Valerio, che porta in scena le passioni e i sogni comuni a tutti gli uomini.

Dal 16 al 24 dicembre sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento (al costo di 75 euro), mentre dal 25 dicembre saranno in vendita i biglietti dei singoli spettacoli, acquistabili alle casse del teatro di via Verdi 12, da lunedì a sabato dalle ore 17 alle ore 19.

I biglietti dei singoli spettacoli costano 20 euro (intero) più 3 euro di prevendita, e 17 euro (ridotto per under 18, over 65 e studenti universitari) più 3 euro di prevendita. L’abbonamento e i biglietti possono essere acquistati online su www.teatroalessandrino.it e www.ticketone.it.