Bocca celebra il "Diavolo Rosso" Gerbi e il ciclismo eroico

OVADA - I successi di ieri, ottenuti dal pionieri della specialità in un'epoca in cui ci correva "per rabbia o per amore", giusto per parafrasare Francesco de Gregori e la sua "Il bandito e il campione" (con i relativi riferimenti a Sante Pollastri e Costante Girardengo, ndr). E poi le grandi vittorie di oggi e di domani, con alcune nuove leve che hanno presenziato all'incontro per raccontare le rispettive esperienze in gruppo.

Si è tenuto sabato pomeriggio l'incontro organizzato dall'U.S. Grillano - nella sala polivalente dell'omonima frazione ovadese - con Franco Bocca, responsabile della sezione dedicata al ciclismo sul quotidiano La Stampa. Nell'occasione il giornalista piemontese ha presentato "La Terra del Diavolo Rosso - Storie e personaggi del ciclismo astigiano" (Hever edizioni), un volume dedicato a Giovanni Gerbi ("Un ciclista dalle grosse qualità atletiche, ma anche un noto piantagrane") e tanti altri protagonisti delle due ruote.

Passato, presente e futuro del ciclismo in città

Vivace il dibattito, coordinato dal giornalista Stellio Sciutto, con gli interventi di Franco Balmamion, vecchia gloria del ciclismo piemontese (assente, invece, per motivi familiari, Italo Zilioli), e di Matteo Bertrand, giovane promessa della specialità che, dopo aver disputato l'ultima stagione con il team Overall di Pasturana, nel 2022 farà il suo esordio tra i protagonisti con indosso la divisa del team "Meridiana Kamen". Nel corso della giornata è stata ricordata la figura di Ernesto Minetto, l'atleta costese che gareggiato fra i professionisti tra il 1959 e il 1963.

In mezzo il vicesindaco di Acqui Terme, Paolo Mighetti, ha di fatto riconfermato la presenza nel calendario nazionale delle due competizioni (riservate agli Elite e Under 23) organizzate durante la scorsa estate ad Acqui Terme e Ovada. Altro intervento quello del presidente uscente della Provincia di Alessandria, Gianfranco Baldi, che ha ricordato che l'Alessandrino oltre ad essere terra dei Campionissimi, è anche territorio che annovera altri buoni atleti nel ciclismo.