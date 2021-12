"Qualità della vita": Alessandria seconda peggiore realtà del Nord

ALESSANDRIA - Alessandria guadagna cinque posizioni nella classifica sulla "Qualità della vita" elaborata da Il Sole 24 Ore: con il 70esimo posto assoluto, però, il nostro territorio resta il secondo peggiore tra le realtà del Nord Italia dopo Imperia (77esima).

La performance migliore la strappiamo in relazione al numero delle farmacie per abitante (noni in Italia con una media di 4,6 per 10mila abitanti), quella peggiore invece sulla presenza di amministratori under 40 (104esimi su 107 con una percentuale del 18,6%, a fronte di una media nazionale del 26).

La classifica de Il Sole 24 Ore: leggi qui

Scorrendo invece i vari indicatori, siamo 32esimi per "Ricchezza e consumi" (ma con un peggioramento rispetto all'anno precedente di ben 22 posizioni), 81esimi per "Affari e lavoro" (+1 rispetto al 2020), 37esimi per "Giustizia e sicurezza" (con un miglioramento di ben 42 posizioni sui dodici mesi prima), 107esimi per "Demografia e società" (uguale al 2020), 81esimi per "Ambiente e servizi" (perse 8 posizioni) e 54esimi per "Cultura e tempo libero (ben 30 posizioni in meno rispetto all'anno precedente).

Riguardo al clima, infine, Alessandria è 86esima per "Soleggiamento" con una media di 6,8 ore di sole al giorno, 67esima per le "Ondate di calore" (con 66 giorni all'anno con una temperatura percepita superiore ai 30 gradi) e 37esima per gli "Eventi estremi" (con 19 giorni annui con un accumulo di pioggia superiore ai 40 millimetri).