Spaccata da Filottica: portati via 90 occhiali da sole

ALESSANDRIA - Spaccata questa notte nel negozio Filottica di via Vochieri 15: "Intorno alle 4.30 - racconta il titolare Marco Massocca - è scattato l'allarme. Sono arrivato dopo pochissimi minuti così come la Polizia, ma il negozio era già stato svaligiato".

Cos'è stato portato via? "Circa 80/90 occhiali da sole tutti firmati. Tutto ciò che avevo preso per Natale è stato portato via e per me è un danno enorme perché fino al 23 o 24 dicembre non potrà arrivarmi altra merce. Quest'uomo, che ha agito da solo, ha sfondato a calci la porta, che ha tenuto ma è stata poi sradicata dai perni. In due minuti ha preso e rubato tutto. Spero solo che questo anno finisca al più presto...".