Bis Alessandria, battuta l'Udinese

ALESSANDRIA - L'Udinese imbattuta, e quarta con 20 punti, cade contro l'Alessandria.

La Primavera2 grigia concede il bis: secondo successo consecutivo per i ragazzi di Matteo Abbate, dopo quello in casa della Reggiana. Prestazione importante da parte di tutti, risultato deciso nella prima mezzora: al 9' è Ventre a firmare il vantaggio, al 27' il raddoppio di Piccardo.

Nella ripresa buona gestione senza grossi rischi. Gli ospiti chiudono in 10 per il rosso a Maset al 43' del secondo tempo

Titolare per l'Alessandria Simone Sini, alla prima gara ufficiale dopo il lungo stop per l'infortunio contro la Pro Vercelli e l'operazione al legamento crociato. Il difensore mancino è recuperato e ha bisogno ora di mettere minuti giocati per trovare il ritmo partita. Contro l'Udinese un tempo per lui.

Così in campo: Cordaro, Nobile, Fabbrucci, Speranza, Sini (1'st Cocino), Favia, Ventre, Castiglione (22'st Ghiardelli), Piccardo (40'st Antolini), Pellegrini, Ghiozzi (26'pt Virelli - 1'st Morando). All.: Abbate