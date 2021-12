Ecobus: nuovi percorsi e orari dal 2022

OVADA - Cambierà dal prossimo primo gennaio il servizio di raccolta rifiuti effettuato da Econet per mezzo dell’Ecobus, il furgoncino al quale gli utenti possono conferire direttamente la loro spazzatura. La società di raccolta ha illustrato il nuovo programma di raccolta del veicoli, con percorsi ed orari in una commissione consigliare svoltasi di recente in Comune.

Cambia il numero delle fermate e i tempi di sosta del veicolo stesso in ciascuna di esse. Maggiori dettagli sono disponibili sul numero de "Il Piccolo" disponibile nelle edicole a partire da stamattina, martedì 14 dicembre.