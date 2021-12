Il santo di oggi, 14 dicembre, è San Giovanni della Croce

Sacerdote e dottore della Chiesa, Carmelitano Scalzo

La vita del santo

Nasce a Fontiveros (Spagna) nel 1542 da nobile famiglia. Terzo di tre figli, Giovanni fin da piccolo impara alcuni mestieri come il sarto, il falegname e il pittore. Con questi lavoretti riesce a pagare gli studi presso il collegio dei Gesuiti. A 21 anni diventa carmelitano a Medina. A 25 anni incontra Teresa d’Avila (che ha già iniziato la riforma dei monasteri carmelitani) ed è proprio lui ad aprire il primo convento dei Carmelitani Scalzi e in questa occasione prende il nome di Giovanni della Croce.

La curiosità

Si narra che per ben due volte, da bambino e da ragazzo, Giovanni abbia rischiato di affogare prima in un laghetto e poi in un pozzo ma entrambe le volte sarebbe stato salvato dalla Madonna, apparsa in suo soccorso. In altre occasioni il santo avrebbe ricevuto la visita della Beata Vergine, sempre pronta a salvarlo da morte certa.

La morte

Ammalatosi e dimesso dagli incarichi nell’Ordine, passò gli ultimi mesi della sua vita a Ubeda, in Andalusia, dove morì a soli 49 anni il 14 dicembre 1591.