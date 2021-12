Lavori alle fognature, quattro giorni di disagi in via Crispi

NOVI LIGURE — Prenderanno il via oggi gli interventi di manutenzione del collettore fognario di via Crispi, a Novi Ligure. Per effettuare le riparazioni, fino al 17 dicembre sarà interdetto alla circolazione il tratto di via Crispi compreso tra il semaforo di via San Marziano e la rotatoria di via Pietro Isola, per chi è diretto verso via Acquistapace. Sarà chiuso anche il transito nella porzione stradale della rotatoria interessata dai lavori (quella posta tra il sottopasso ferroviario di via Crispi, via Pietro Isola e via Acquistapace).