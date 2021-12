Musica, danza e moda per aiutare gli amici a 4 zampe del canile

NOVI LIGURE — Musica, danza e moda per aiutare il canile di Novi Ligure. Sabato 18 dicembre alle 21.00 il teatro Antoniano di viale Rimembranza (teatro dei frati) ospiterà uno spettacolo di beneficenza organizzato da Pietro Matteo Gallo, Giampaolo Cacciatore (che sarà anche presentatore) e Bahjia Ait Haddou.

Il programma di “Novi’s artists for pets” – questo il titolo della serata – prevede intrattenimenti musicali con il dj Cosimo Fuso e la cantante Karine Desneux; Isa si esibirà in una cover ballata di Michael Jackson. Per la danza, sul palco ci saranno gli Outlaw’s e le ragazze della scuola di danza ShowLab di Nora Garavello. Prevista anche la partecipazione della compagnia teatrale La Bisarca, che porterà in scena un musical. Durante la serata si terrà anche una sfilata con la partecipazione di Mimi Zeta, Miss Novi 2021.

Ingresso a offerta. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Arca Novese, l’associazione che gestisce il canile (sarà presente la presidente Lucia Barbagallo).

Mimi Zeta