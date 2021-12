A Natale il Museo Civico ritorna con i laboratori creativi per bambini

CASALE - Tornano, proprio per il periodo natalizio, i laboratori per bambini al Museo Civico. Il primo appuntamento sarà domenica 19 dicembre dalle 11 con un un percorso attraverso le collezioni della Pinacoteca per realizzare un manufatto a tema da portare a casa in ricordo della giornata.

L'attività è aperta ai bambini dai 6 anni in su. La prenotazione è obbligatoria telefonando ai numeri del Museo Civico 0142 444309 o 0142 444249. Per informazioni inviare una e-mail all’indirizzo museo@comune.casale-monferrato.al.it.