Il 16 dicembre è la Giornata Nazionale dello Spazio

Oggi, 16 dicembre, si celebra la prima Giornata Nazionale dello Spazio istituita dal Consiglio dei Ministri il 14 ottobre 2021 in occasione del lancio del primo satellite italiano avvenuto il 15 dicembre del 1964: il "San Marco 1" permise all'Italia di rientrare tra i primi paesi al mondo a oltrepassare l'atmosfera terrestre.

L'inaugurazione della giornata si terrà presso l'Agenzia Spaziale Italiana con un evento aperto dal Ministro con delega alle attività spaziali ed aerospaziali, Vittorio Colao, dal Ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, dal presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia e dal Capo di Stato Maggiore della difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.



San Marco 1, il primo satellite italiano nello spazio

Questa ricorrenza ha come obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini italiani sulle attività spaziali: i contributi che la scienza e la tecnologia apportano applicate alla scoperta e allo studio dello spazio, forniscono anche dei miglioramenti alle nostre vite, ritorni in ambito economico, in quello sostenibile, per la protezione dell'ambiente, e nel benessere generale, senza parlare del prestigio di cui il nostro Paese potrebbe godere.

In occasione di questo evento sono stati chiamate ad attivarsi tutte le realtà nazionali, coinvolte in questo ambito, ad organizzare delle iniziative nel corso di questa giornata: il momento principale sarà dedicato all'inaugurazione che avverrà in diretta streaming su AsiTv.