Per Natale Balzola prende vita, con la proiezione di videomapping

BALZOLA - Un Natale tra luci e musica è atteso questo weekend a Balzola. Appuntamento dalle 21 del 18 dicembre, presso la chiesa dell'Assunta, con il coro Alpini Valtanaro che si esibirà nello spettacolo 'Intorno a la Cuna'.

Il sagrato però si animerà di colori e vita propria solo a partire dalle 22.30, con l'inaugurazione della nuova proiezione crossmediale di videomapping. Lo spettacolo andrà in scena ogni 30 minuti fino a mezzanotte. L'iniziativa è stata realizzata dalla Dorian photovideoproduzioni in collaborazione con la Musiclineeventi di Stefano Casadei. Consiste nella proiezione di video e immagini in movimento, animazioni, effetti speciali e grafica 3D, ottenendo così l’illusione ottica che la struttura si animi.

Al termine un brindisi con vin brûlé offerto dalla Pro Loco Rimbalzolando.