Torna 'Quarto di copertina' al Castello con Maria Cicconetti

CASALE - Nuovo appuntamento questo venerdì, 17 dicembre, per la rassegna 'Quarto di copertina' al Castello del Monferrato. Verrà presentato 'Mani che curano. La pranoterapia nella mia vita', il nuovo libro di Maria Cicconetti e Gino A. Torchio. Il volume consiste in una raccolta di testimonianze che «si propone di suggerire, di far riflettere» riguardo a questa particolare medicina alternativa. Raccontando «un’esperienza che coincide con una persona, Maria Cicconetti, e con le molte persone, moltissime ormai, che Maria ha incontrato e aiutato» spiega l'editore Stefano Termanini.

L’incontro sarà introdotto dal sindaco Federico Riboldi. Interverranno Gigliola Fracchia, assessore alla Cultura di Casale, Paola Casulli, Ufficio Cultura Comune e Nicole Freddi, Garante per i Disabili. Con gli autori dialogherà Stefano Termanini.