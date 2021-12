Viale Dante senza acqua, tubo danneggiato dai lavori alla fibra ottica

VALENZA - Il personale di una ditta impegnata nei lavori alla fibra ottica in via Melgara a Valenza, ha inavvertitamente rotto in più punti un tubo dell'acquedotto, imponendo ad Am+ l'interruzione della fornitura d'acqua a tutto viale Dante. Al momento il disagio permane.

Spiega il direttore amministrativo Gabriella Cressano: «Non sappiamo se le rotture sono al giunto o al tubo. In questi momenti stiamo intervenendo da Casale con il nostro servizio di reperibilità»