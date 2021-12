Voltaggio, arrampicata e street workout: «Incentiviamo turismo e benessere»

VOLTAGGIO — Sopra la grotta dell’Acqua Sulfurea, a Voltaggio, sarà attrezzata una parete naturale per l’arrampicata sportiva e saranno allestite strutture di “street workout” per la ginnastica. L’area interessata dal nuovo sito sportivo si trova proprio di fronte alla Casa Gotica. Le opere saranno eseguite grazie a un bando promosso dal Gal Giarolo Leader per promuovere il turismo sostenibile, con risorse della Regione Piemonte.

«L’intera zona sarà rivista e valorizzata», spiega il consigliere comunale con delega al Turismo Luigi Repetto, che ha seguito il progetto. «È previsto di estirpare le piante infestanti che ricoprono l’area per un tratto di circa 150 metri, lo spianamento del prato alla base delle pareti rocciose, la pulizia e la chiodatura delle pareti, il posizionamento di una struttura per attività sportiva e la realizzazione di una staccionata sopra a via dell’Amore».

«Siamo convinti che questa nuova opera consentirà di accrescere la già ricca offerta di attrazioni turistiche e sportive a Voltaggio, permettendo inoltre di migliorare notevolmente l’estetica di una zona molto frequentata da voltaggini e turisti, e di invogliare e incentivare pratica sportiva all’aria aperta sul nostro bellissimo territorio», conclude Repetto. I lavori sono previsti per la primavera del prossimo anno.