Giancarlo Soldi, la città celebra la sua arte

OVADA - Opere mature, realizzate su carta piegata e incollata. Sarà inaugurata domani la mostra dedicata a Giancarlo Soldi, pittore e collagista. L'appuntamento è alle 18.00 nella sede di Due Sotto l'Ombrello in via Sligge. In esposizione il mondo fantastico di un artista che a novant'anni (compiuti nel 2021) non perde la sua anima fanciullesca. E proprio per celebrarlo è nata l'iniziativa di una mostra itinerante che si è sviluppata anche presso la Gipsoteca di Tortona e nello spazio libero San Fedele di Milano. Passioni espresse in maniera composta, tutta piemontese, in teatri e personaggi costruiti con carte preziose (dalla sigaretta al cioccolatino) o colorate apposta per essere sfarzose, sgargianti. La piega diventa strumento per la creazione di un ferro battuto, un broccato, un turbante, un fiore. Intuizioni geniali nelle posture e nelle forme.

Le mostre sono frutto della collaborazione fra la Fondazione Culturale San Fedele, l’Associazione Due sotto l’ombrello, la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, il Club Rotary Ovada del Centenario, e Resilienza.art. Con il patrocinio del Comune di Ovada. Dopo l’inaugurazione la mostra in questa sede è aperta su appuntamento, chiamare il numero +39 358495984. Nello stesso periodo anche l'Enoteca Regionale di Ovada celebrerà l'artista col quale ha collaborato per il restyling visivo dell'ente di promozione. Alcune opere saranno in esposizione e visitabili negli orari di apertura canonici.