Vedova e diaconessa

Costantinopoli (Turchia) 365 circa - Nicomedia (Turchia) 408 circa

La vita

Orfana, viene educata da Teodosia, donna devota e colta. Si sposa ma rimane vedova molto presto. L'imperatore Teodosio il Grande fa sequestrare i suoi beni fino all'età di 30 anni, dopo il rifiuto di sposare suo cugino. Una volta tornata in possesso delle sue ricchezze le usa per opere di bene, tra le quali la costruzione di un ospizio per i pellegrini. Viene definita da San Gregorio Nazareno: "La gloria delle vedove nella Chiesa orientale". Le sue reliquie vengono trasferite da Nicomedia nella chiesa di San Tommaso sul Bosforo, poi distrutta. Da allora se ne sono perse le tracce.