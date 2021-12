Mezzo secolo di impegno in Burundi: il libro di don Livio Vercesi

NOVI LIGURE — Un’Africa non semplicemente “conosciuta”, ma “vissuta”, una testimonianza vivida dell’essere missionario in una terra difficile ma che può dare grandi soddisfazioni: è “Murayi 1971-2021: una parrocchia tortonese in terra d’Africa”, il libro scritto da don Livio Vercesi, già missionario e oggi parroco a Novi Ligure.

Il volume sarà presentato domenica alle 16.00 nella alla Casa del giovane della parrocchia di San Pietro (via Gagliuffi). Scritto con l’intento di testimoniare quanto è avvenuto cinquant’anni fa in quelle terre lontane, prende le mosse dal 1971, quando monsignor Andrea Makarakiza chiese al vescovo di Tortona Giovanni Canestri di adottare una nuova parrocchia della sua diocesi. Nel maggio del 1972 don Alfredo Ferrari accettò di partire per diventare parroco a Murayi, in Burundi. In un secondo momento lo raggiunsero don Gianni Menig e don Livio Vercesi.

La "missione" di Stefano: Ascolta l’Africa torna in Burundi Stefano Gabriele, tra i fondatori dell'associazione di volontariato, partirà per Murayi a portare aiuti e riavviare i progetti sospesi

Don Livio Vercesi: Un sogno durato una vita

«Questa è la storia di un sogno, realizzato in altri tempi, ma che ha occupato tutta una vita – queste le parole introduttive di don Livio – Questo libro è stato concepito come sintesi di riferimento di tutto il lavoro che è stato fatto con tutte le donazioni ricevute. È un piccolo omaggio al protagonista di questa avventura ed è stato scelto di non mettere nomi per non rischiare di dimenticarne troppi».

La presentazione sarà affidata allo storico novese Andrea Scotto, che così anticipa alcuni particolari del libro: «Si tratta del racconto della nascita e della crescita della Missione di Murayi, voluta in Burundi dalla Diocesi di Tortona che in questo modo, mi piace ricordarlo, non si limita a estendersi su più regioni, ma addirittura abbraccia due continenti. L’autore non è uno storico o un ricercatore d’archivio, che ricostruisce un passato a cui si sente legato per interesse intellettuale o altre ragioni, ma che resta “altro” da lui, ma uno dei protagonisti di questa storia: don Livio Vercesi, per anni missionario fidei donum proprio a Murayi».

All’incontro, parteciperanno inoltre Stefano Gabriele – volontario di “Ascolta l’Africa” sin dagli esordi dell’associazione, che illustrerà alcuni dei progetti in corso a Murayi (da dove è appena ritornato dopo una vera e propria missione in solitaria) – e altre persone legate a questo progetto.

Il libro è edito da Puntoacapo. «Per le copie vendute direttamente da Ascolta l’Africa – precisa Gabriele – il ricavato andrà interamente devoluto a questa associazione, che ancora oggi opera a Murayi grazie all’aiuto e al supporto di numerose volontarie e volontari, novesi e non». Obbligatoria la prenotazione al 345 1234398; necessario green pass base.