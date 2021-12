Per Giorgia Piccarolo arriva la medaglia della determinazione

Si sono svolti a Civitavecchia i Campionati Nazionali individuali Gold per le categorie Junior e Senior a cui ha partecipato per la Forza e Virtù Giorgia Piccarolo, classe 2008 (Junior 1). L’impianto laziale evoca sempre ricordi emozionanti legati a più titoli Italiani con Arianna Rocca e Carlotta Necchi ottenuti in anni passati e, per chi quei giorni c’era, entrare su quel campo gara è un po' come rivivere alcuni dei momenti più belli per i colori bianconeri.

Anche lo scorso weekend è stato così, entrando nel più importante contesto nazionale dopo gli Assoluti con una sola ginnasta che si è conquistata il diritto di esserci attraverso il percorso più difficile, il ripescaggio nazionale. Giorgia ha vissuto negli ultimi mesi un periodo difficile per un problema fisico che non vuole passare ma la sua determinazione e il desiderio di arrivare a Civitavecchia, l’hanno portata a raggiungere la meta con grandi sacrifici ripagati da due giorni di soddisfazioni.

Nella gara del sabato, concorso generale, è riuscita a portare a termine tutti i suoi esercizi senza errori confermando il suo standard abituale per questo periodo ponendosi al 12esimo posto finale, che detto così potrebbe non apparire un risultato importante. Per il club novese invece lo è poiché davanti a lei ben dieci delle undici ginnaste che la precedono, fanno parte di centri tecnici nazionali gestiti da allenatori della federazione.

Inoltre, è stato abbinato al secondo posto alla trave nella classifica di specialità e quindi, finale a otto per il titolo all’attrezzo del giorno successivo. In finale Giorgia ha ribadito la sua esecuzione con un punteggio decisamente interessante che ha da subito dato la sensazione che una medaglia poteva arrivare. E così è stato, con il terzo posto e la medaglia di bronzo in un campionato nazionale: un sogno realizzato. Un grande regalo per lei e per la Forza e Virtù, un regalo che riporta a Novi una medaglia pregiata in quel contesto, con le migliori promesse italiane della categoria e che, chissà, non sia il primo di tanti altri.