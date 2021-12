Sicurezza, più controlli anche con le guardie giurate

ALESSANDRIA - Si è tenuta nella mattinata di oggi, 17 dicembre, in Prefettura, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Zito, alla quale hanno partecipato il questore Molino, il Comandante Provinciale Carabinieri colonnello Rocco, il Comandante Provinciale Guardia di Finanza colonnello Pucciarelli, il vicepresidente Lumi in rappresentanza della Provincia, il sindaco di Alessandria Cuttica di Revigliasco, gli assessori alla Sicurezza e al Commercio del Comune di Alessandria, Formaiano e Roggero, e il comandante della Polizia Municipale di Alessandria Bassani.

La seduta è stata convocata su richiesta del sindaco di Alessandria per approfondire le tematiche dei danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato, con furti ai danni di esercizi commerciali, e degli assembramenti che - oltre a incrementare il rischio epidemiologico - provocano disturbo della quiete pubblica, specie in ore notturne.

Cuttica di Revigliasco ha rappresentato al Comitato la preoccupazione della cittadinanza e delle categorie del commercio e della ristorazione, per i recenti, reiterati episodi di “spaccate” e furti ai danni di negozi ed esercizi pubblici, occorsi nelle zone centrali del capoluogo nel corso della notte, tanto più rilevanti in un periodo tradizionalmente caratterizzato dall’incremento delle attività commerciali.

Il sindaco e gli assessori presenti, insieme al Comandante Bassani, hanno assicurato la massima attenzione da parte della Polizia Locale mediante l’implementazione delle pattuglie anche in orario serale e notturno, nonché la riattivazione, a partire da oggi e fino al 15 gennaio, del servizio di tutela del patrimonio pubblico da parte di un istituto di vigilanza, già attuato nell’estate scorsa.

Controlli mirati

I responsabili delle Forze di Polizia hanno assicurato a loro volta l’opportuna intensificazione di mirate azioni di prevenzione e controllo, con il supporto della rete di videosorveglianza, oltre a dare atto delle attività di rispettiva competenza, finalizzate alla scoperta e alla denuncia dei responsabili.

Si è inoltre concordato di proseguire le interlocuzioni già avviate con le associazioni di categoria del commercio, finalizzate a migliorare la sicurezza degli esercizi anche mediante lo sviluppo e l’interconnessione dei sistemi pubblici e privati di videosorveglianza e allarme, per conseguire un maggior livello di deterrenza.

Il prefetto, i Responsabili delle Forze di Polizia e gli Amministratori Locali hanno infine condiviso la necessità di invitare tutti i cittadini a collaborare con le Forze di Polizia, anche mediante tempestive segnalazioni.