"Signore e signori, Alessandria - Parma"

ALESSANDRIA - La partita attesa, Alessandria - Parma, la racconta anche "L'Orso in casa", l'organo ufficiale in edicola da oggi con Il Piccolo e domenica distribuito al 'Moccagatta'.

Una sfida con tanti precedenti, soprattutto quella del 18 marzo 1973, scontro al vertice in C deciso da una rete di Roberto 'Faina' Salvadori all'11' del secondo tempo, come si sottolinea nell'approfondimento sull'avversaria, a cura di Museo Grigio.

C'è il flash back sull'impresa di Reggio Calabria e i riflettori anche sulla classifica, assoluta e marcatori.

Il faccia a faccia è con Matteo Pisseri, che è di Parma e nel settore giovanile dei ducali è cresciuto, i suoi numeri a confronto con quelli di Gigi Buffon, che osservava da bambino a Collecchio e che domenica si trova di fronte da avversario.

Immagini e note sul premio 'Ussi' come squadra dell'anno e sui riconoscimenti dell'Italian Sport Awards, e sulle nuove poltrone che completano gli interventi al Moccagatta.

Per il settore giovanile intervista a Marco Defrancisci, su attività di base, società affiliate e scouting.

