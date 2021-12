Bistagno: i positivi salgono a 3

BISTAGNO - Ieri la notizia di un positivo. Oggi l'aggiornamento preoccupante: «I positivi al Covid-19 sono 3 – informa il sindaco Roberto Vallegra – Un asintomatico e due con sintomi lievi». La macchina amministrativa sanitaria è già in funzione. «Sono stati fatti tutti gli accertamenti previsti – assicura – Alcuni contatti stretti sono già in isolamento preventivo in attesa di tampone». Insomma, nessun allarmismo ma mai come ora, attenzione alle note precauzioni anti contagio.