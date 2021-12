Il santo di oggi: il calendario giorno per giorno

«I santi non sono super uomini». Lo ha detto Papa Francesco - come racconta Avvenire - proprio nella ricorrenza della festa di Ognissanti del 2013. «I santi non sono nati perfetti - ha sottolineato il Papa - sono come noi, come ognuno di noi, persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze». Ma allora cosa rende un Santo, tale? Come si distingue un Santo da una persona comune? Il pontefice ha spiegato che «quando (queste persone) hanno conosciuto l'amore di Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore, senza condizioni o ipocrisie; hanno speso la loro vita al servizio degli altri, hanno sopportato sofferenze e avversità, senza odiare e rispondendo al male con il bene, diffondendo gioia e pace».

Il Santo del Giorno: qui di seguito, dunque, proponiamo il calendario dei santi che, giorno per giorno, ci racconta chi sono, cosa hanno fatto e qualche curiosità. La rubrica è cominciata a settembre 2021 ed è in costante e quotidiano aggiornamento.





Settembre

Nel mese di settembre spicca il nome di Padre Pio, una delle figure più amate in Italia e non solo, nell'ambito della fede cattolica.

Ottobre

Tra gli altri, a ottobre è il Patrono d'Italia a essere celebrato: San Francesco D'Assisi. Una delle figure più carismatiche della storia della Chiesa: intere generazioni si sono ispirate a lui e l'Ordine dei Francescani, fondato proprio da San Francesco, è stato ed è certamente uno dei più potenti dell'intero movimento.

Novembre

Il primo giorno di novembre si celebrano tutti i Santi. Il paradiso del Sacro Monte di Crea (nella foto) è certamente uno dei luoghi più suggestivi dove si può godere di un'interpretazione artistica dell'Eden.

Dicembre

Dicembre è un mese ricco di ricorrenze importanti. Ovviamente, quella principe è il Natale del Signore (nell'immagine una suggestiva opera di Carlo Maratta).