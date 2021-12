La scuola in pandemia? La racconta, con uno scatto, Daniele Caprioglio

CASALE - È stato uno studente casalese, Daniele Caprioglio della 5 L del Liceo delle Scienze Applicate all’Istituto Sobrero, a vincere il concorso social ‘#Back2gether’ di Skuola.net in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Per partecipare era sufficiente pubblicare come post Instagram una foto, corredata di testo, che raccontasse il ritorno alla socialità scolastica post lockdown.

La vincita è valsa al giovane monferrino ben due premi, uno individuale consistente in un nuovo computer targato Apple, e uno per tutta la sua classe che si è aggiudicata un incontro formativo di due ore con un giornalista di Skuola.net. L’evento si è tenuto mercoledì 16 dicembre nell’aula magna dell’Istituto. Ospite speciale il tennista Lorenzo Musetti.