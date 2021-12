Novipiù a Piacenza, match point di Coppa

CASALE MONFERRATO - Penultima di andata. Ultima gara del 2021. La Novipiù gioca a Piacenza (domenica, ore 18) sul campo della pericolosa Bakery.

Obiettivo della squadra di coach Andrea Valentini è quello di proseguire la clamorosa striscia di vittorie che, con il successo su Capo d’Orlando, ha raggiunto quota 7. Casale nel trio delle seconde a quota 16 punti insieme a Udine e Torino (che però hanno una gara in meno).



Qui Piacenza

Piacenza, neopromossa in Serie A2, è al momento al decimo posto in classifica con record di 4 vinte e 7 perse, ma arriva dal colpo esterno contro la capolista Cantù. I principali terminali offensivi della squadra di coach Federico Campanella sono Anthony Morse (18.9 punti di media) e l’esperto di Serie A2 Nik Raivio (17.5 punti). Il tecnico: “Contro Casale dobbiamo approcciare la partita nel modo giusto. Sappiamo di affrontare una squadra in grandissima fiducia, che ha un ottimo mix di giocatori, tra giovani talentuosi e giocatori più esperti che conoscono la categoria, o che addirittura, hanno calcato parquet importanti in Serie A. Noi dovremmo essere bravi con la nostra difesa a raffreddare i loro animi. Il nostro obiettivo è fare una partita a punteggio basso”.

Qui Casale Monferrato

A due giornate dalla fine dell'andata la Jbm può ambire ad un posto nelle prime quattro in direzione Final eight di Coppa Italia. “Non era un obiettivo stagionale - spiega il gm Giacomo Carrera - ma l’appetito vien mangiando”.

Nell'analisi della partita entrano il vice allenatore Stefano Comazzi e Leonardo Okeke. “Piacenza arriva dall’importantissima vittoria in casa di Cantù - spiega il tecnico -. Una neopromossa, che ha saputo costruire subito un roster adeguato per la categoria, puntando su giocatori esperti e cercando, al tempo stesso, di mantenere il nucleo che li ha portati alla promozione”.

Leonardo Okeke: “Le sette vittorie consecutive ci hanno dato grande entusiasmo, ma la partita contro Piacenza sarà sicuramente difficile, dovremo essere bravi a fare una buona prestazione in difesa, cercando di limitare i loro principali terminali offensivi”.

Pre-partita

BAKERY PIACENZA - NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaBakery, Piacenza.

Quando: domenica 18 dicembre, ore 18.

Arbitri: Boscolo, Puccini, Praticò.

Note: Entrambe le squadre hanno i roster a disposizione. Nella Bakery gioca l’ex Daniel Donzelli, lo scorso anno in canotta Jbm.

Dove vederla: La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (streaming a pagamento).