Palazzo Dellepiane, in mostra il presepe dello scultore Natale Panaro

NOVI LIGURE — Nell’androne di palazzo Dellepiane, per tutto il periodo natalizio, si potrà ammirare il Presepe Monumentale opera dell’artista Natale Panaro. Natale Panaro è scultore, illustratore, abile realizzatore di maschere e sculture per il teatro, di burattini e marionette. Ha anche lavorato per ben 8 anni per la trasmissione L’Albero Azzurro.

Alla “Casa di Pulcinella di Bari” sono esposte più di 200 pezzi firmati da lui compresa una serie di Pulcinella, realizzata su disegni di Emanuele Luzzati. Il suo lavoro oggi è prevalentemente svolto nel suo studio in quel di Tortona. A Novi Ligure lo abbiamo conosciuto l’estate scorsa in occasione della Fest’Acos Acqua Energia Ambiente, promossa dal gruppo Acos spa.

Natale Panaro, infatti, ha dato vita sia a Novi sia ad Arquata Scrivia ad una serie di laboratori rivolti ai più piccoli finalizzati alla realizzazione di burattini e marionette. Attorniato dai piccoli amici, Natale Panaro ha svelato qualche “trucco del mestiere” facendo divertire ed appassionare i bambini che poi con entusiasmo avevano assistito agli spettacoli di burattini.