Solidal e l'importanza della ricerca oggi ai giardini

ALESSANDRIA - La divulgazione dell’importanza della ricerca e la sensibilizzazione al suo sostegno, soprattutto in un periodo di solidarietà come quello natalizio, passa anche attraverso il marketing urbano. I ricercatori dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria saranno perciò presenti questo pomeriggio alle 17.15 ai giardini di corso Crimea per spiegare le attività sostenute da Solidal per la Ricerca a tutti coloro che avranno piacere di fermarsi accanto alla Casetta Luminosa durante gli acquisti natalizi.

In particolare la dottoressa Annalisa Roveta, dirigente medico del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (Dairi) diretto da Antonio Maconi e coordinatrice della Unit di Ricerca, approfondirà il percorso di riconoscimento a Irccs per le Patologie Ambientali e il Mesotelioma che l’Ospedale di Alessandria sta portando avanti insieme all’Asl Al, il suo valore per il territorio e soprattutto il suo impatto sul benessere della comunità. Calando il discorso sempre più nei risvolti concreti della ricerca per lo sviluppo delle cure dei pazienti, la dottoressa Tatiana Bolgeo, responsabile dell’Unità di Ricerca delle Professioni Sanitarie Dairi, spiegherà cosa significa occuparsi della ricerca infermieristica e come questi professionisti, a partire dall’analisi critica del lavoro quotidiano e dalla volontà di migliorare l’outcome del paziente, raggiungano risultati positivi in termini di miglioramento dell'assistenza individuale o di comunità, sia essa preventiva, curativa, palliativa o riabilitativa.

“Natale ai Giardini è un grande progetto di marketing territoriale e di lavoro di squadra - spiega Manuela Ulandi, segretario provinciale di Confesercenti, tra i promotori dell’evento - Pertanto è un onore e un piacere contribuire a promuovere le attività di Solidal per la Ricerca e ospitare Fuck Cancer Choir ai giardini. Questa sinergia ci fa sentire comunità, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo di Alessandria, in tutte le sue diversificate declinazioni, dalla sanità, alla ricerca, dal commercio, al turismo, alla rigenerazione urbana”.

Al termine della presentazione delle attività di ricerca sarà possibile assistere all’esibizione del FuckCancer Choir, ovvero il coro formato da pazienti oncologici, loro familiari e operatori sanitari, diretto dalla biologa Stefania Crivellari.