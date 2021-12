Alessandria - Parma, penultimo atto

ALESSANDRIA - Alessandria - Parma, oggi alle 14, non è la rivincita, quattro anni dopo. Non la è per i tifosi, che quella gara a Firenze non la considerano, meno che mai per i giocatori e lo staff, la testa al presente, al penultimo atto del girone di andata, a una sfida che ha un peso davvero grande anche per la classifica.

Cancelli aperti alle 12, in un Moccagatta che farà registrare il record di presenze.

Qui Alessandria

Moreno Longo investe, ancora una volta, sull'atteggiamento dei suoi, sull'uno contro uno feroce, anche sul coraggio di andare a conquistare, anche con pazienza, i pochi spazi che il Parma concederà. Tre per due posti in mezzo (Bruccini più utile per un cambio in corsa), Beghetto sostituto naturale di Lunetta, squalificato, Pierozzi favorito su Mustacchio, in attacco possibile convivenza, durante la gara, tra Marconi e Corazza. Unica assenza dell'ultima ora Celesia, oltre a Lunetta squalificato e Orlando che non ha recuperato.

Alessandria - Parma: "Marconi e Corazza insieme? Si può" Longo: "Ritmi altissimi. Anche uno solo sottoritmo e il Parma non ci fa giocare". Controlli dopo una positività tra i giocatori

Qui Parma

Beppe Iachini, uno degli ex, non sarà in panchina per la squalifica, ma al suo posto c'è il vice Giuseppe Carillo, di fatto un 'gemello', ascolano come lui e suo primo collaboratore da tempo. Schiattarella è partito, ma va in panchina, ballottaggio nei centrali di centrocampo tra Vazquez e Brunetta, al rientro, con il primo in vantaggio, soprattutto proprio per le condizioni di Schiattarella, che rendono Juric di fatto titolare fisso. In attacco, al fianco di Inglese, Tutino è favorito su Man.

Mocca solidale

Non solo l'appello per la sciarpata: oggi anche il grande cuore del tifo alessandrino giocherà una partita importante. Proseguirà la raccolta per acquistare doni per i piccoli pazienti dell'Infantile, promossa dalla Nord e da Museo Grigio. In curva in vendita le spillette della Brigata Spinello: il ricavato sempre per l'iniziativa a favore del 'Cesare Arrigo'.

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Benedetti, Parodi; Pierozzi, Casarini, Ba, Beghetto; Chiarello, Corazza, Arrighini. A disp.: Crisanto, Russo, Marconi, Bruccini, Orlando, Palombi, Di Gennaro, Mantovani, Milanese, Kolaj. All.: Longo

Parma (3-5-2):Buffon; Danilo, Cobbaut, Osorio; Delprato, Juric, Sohm, Vazquez Rispoli: Inglese, Tutino. A disp.: Colombi, Turk, Ankrah, Circati, Zagaritis, Brunetta, Camara, Schiattarella, Benedyczak, Correia, Man, Iacoponi All.: Carillo (al posto di Iachini, squalificato)

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Assistenti: Vono di Soverato e Fontemurato di Roma2, quarto ufficiale Giaccaglia di Jesi. Var Nasca di Bari, assistente Var Bercigli di Firenze