Luese Cristo, pari prezioso. Tutti i risultati di giornata

Termina a reti bianche il posticipo della 17 in Promozione: Luese Cristo e Arquatese, infatti, pareggiano 0-0 al termine di una gara combattuta, con il segno 'x' che risulta epilogo più equo. Giornata amara per Valenzana Mado, battuta 2-0 sul terreno della Pro Villafranca, e Asca, costretta a cedere di misura in casa del Pozzomaina.

In serie D, debutto sfortunato per Giacomo Modica sulla panchina del Casale: a Varese, contro una formazione in salute, arriva una sconfitta pesante, che allontana ulteriormente il vertice della classifica. Decide una rete di Minaj a metà primo tempo, poi i nerostellati ci provano fino alla fine, ma senza la necessaria concretezza.

Bilancio positivo, infine, per quanto riguarda l'Eccellenza: il Castellazzo vince 3-0 lo scontro diretto a Torino contro l'Atletico e ripropone con autorevolezza la propria candidatura in chiave salvezza, confermando l'eccellente momento di forma. Pari ricco di buoni spunti per l'Acqui, che a Rivoli va sotto, ma poi rimonta e conclude sul 2-2.

I tornei di Prima, Seconda e Terza Categoria erano già stati rinviati d'ufficio nella giornata di venerdì.