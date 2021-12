Medaglia d'argento del Coni a Saverio Bottero

OVADA - Nel corso di una cerimonia di consegna benemerenze e premi Coni tenutasi presso il Circolo di Lettura di Tortona, è stato premiato anche un ovadese. Si tratta di Saverio Bottero che ha ricevuto la medaglia d’argento al valore atletico per aver conquistato nel 2019 con il Cavaion di Guido Peroni la Coppa Europa di tamburello contro il Castellaro.

Si tratta di un riconoscimento internazionale che ogni componente del Cavaion ha ricevuto nella propria provincia di appartenenza per cui Saverio, originario di Ovada, ha ricevuto il premio a Tortona aumentando così l’albo d’oro dei riconoscimenti ottenuti per la lunga militanza in formazioni di serie A, dove ha conquistato scudetti, Coppe Europa e Super Coppe.

I sacrifici dello zio

Una passione di famiglia tramandata dagli zii Giannino Bottero, Gian Marco Barisione e papà Mario per uno sport che rappresenta la tradizione del territorio. «Devo molto a mio zio Gian Marco – dice Saverio – perché credeva in me, ha sacrificato il suo fine carriera per farmi giocatore titolare al suo fianco ed instradarmi in questo gioco in serie C nell’Ovada e poi nell’Italval di Basaluzzo, prima del grande salto in serie A».

Ricordiamo infatti Bottero nel Castelferro, nel Callianetto, nel Cavaion, nel Castellaro ed anche nel Cremolino dove ha vinto la serie B e poi in A nelle stagioni 2004 – 2005 – 2006 e il ritorno nell’ultima annata per rendere soprattutto omaggio ad Aldo Casamonti, lo storico Presidente deceduto nel 2020 che lo aveva voluto nella squadra. «Abbiamo disputato un buon campionato con il quinto posto finale – continua – ma ora mi sono reso conto che a determinati livelli diventa difficile competere per cui la scelta di scendere nella prossima stagione nel Grillano in serie C per contribuire a vincere il torneo. Ringrazio anche il preparatore atletico Alessandro Senelli dell’Atletica Ovadese che mi ha seguito».

Una nuova avventura con il Grillano che la scorsa stagione è andato vicino a salire in B per cui quest’anno potrebbe essere il momento giusto. Con il tecnico Gianni Viglietti, figurano in organico anche Marco Marostica, Daniele Oddone, Matteo Canepa e Fabio Ottria.