Novipiù, la striscia si ferma a Piacenza

PIACENZA - La Novipiù cade a Piacenza (87-84) dopo un supplementare e interrompe la sua favolosa striscia di sette vittorie.

Nulla di compromesso per la qualificazione alla Coppa Italia, nulla di male, ma resta il rammarico per una gara che ha visto Casale in dominio per oltre 30' e anche con 15 di vantaggio .

La partita

Decisa, precisa, la Novipiù aggredisce la partita con fiducia e idee chiare. Valentini lancia a sorpresa la coppia Williams-Pepper e rinuncia a Hill Mais per compensare l’assenza per infortunio di Formenti e Fabio Valentini. Primo quarto subito di marca rossoblù con difese alternate e Williams che instrada la gara (21-28 al 10’).

La Jbm continua ad alternare zona e uomo e spacca la partita con la coppia di lunghi Leggio-Okeke. +15 sul 35-50 al 17’ e intervallo che arriva sul punteggio di 38-52. Ma la fuga definitiva non arriva nella terza frazione soprattutto per merito di Piacenza che resta in partita, vince il periodo 20-15 e chiude al 30’ sotto di 9 sul 58-67. Nell’ultimo quarto i padroni di casa producono il massimo sforzo per rientrare e, sfruttando anche gli errori dei monferrini, impattano la gara a quota 75 a 1’ dalla sirena. Pepper regala il 75-77, Raivio pareggia con un'iniziativa personale e sull’ultimo possesso Williams perde malamente la palla e condanna i suoi all’overtime. Qui Piacenza ha l’inerzia e Casale impiega 4’ per segnare il primo canestro. La tripla di Leggio regala ancora speranze, ma Piacenza è più lucida e chiude sul 87-84

Il tema

La striscia di vittorie di Casale (sette) resta fantastica e ha dato alla squadra una dimensione di fiducia importante. Deve restare il rimpianto per una sconfitta evitabile. Piacenza ha fatto una bella rimonta, ma con più determinazione e lucidità la vittoria poteva tranquillamente arrivare. Dalla rabbia per il ko evitabile bisogna ripartire.



I numeri

Finale: 87-84 dts

Parziali: 21-28, 38-52, 58-67, 77-77

Quintetti: Piacenza con Bonacini, Lucarelli, Raivio, Donzelli, Morse. Casale con Williams, Pepper, Sarto, Leggio, Martinoni.

Punti: Raivio 23 (Piacenza), Pepper 19 (Casale).

Rimbalzi: Donzelli 12 (Piacenza), Pepper 11 (Casale).

Assist: Raivio 4 (Piacenza), Williams 5 (Casale).

Mvp: Raivio (Piacenza)