Alessandria - Parma: le sciarpe, i cori, lo spettacolo

ALESSANDRIA - "Prendo la sciarpa e vengo da te" l'invito partito dalla Nord per una coreografia speciale all'ingresso in campo delle squadre.

L'hanno presa in molti ed è stato uno spettacolo emozionante, ascoltare l'inno cantato da tutti, la curva che ha iniziato la sciarpata, ma anche il rettilineo ha dato una bellissima risposta e pure in tribuna alcuni si sono uniti.

Come sempre, incitamenti fino alla fine e anche oltre. E un coro per Moreno Longo. "Non sarete mai soli": indispensabile combattere insieme.