Coronavirus, contagi sempre in crescita ma pochi in ospedale

NOVI LIGURE — A Novi Ligure i contagi da coronavirus continuano a salire: secondo il dato di ieri, i positivi residenti in città hanno toccato quota 86, con un aumento di 22 unità in una sola settimana. Per trovare un dato così alto, bisogna tornare indietro fino ad aprile.

La settimana scorsa il sindaco Gian Paolo Cabella ha emesso un’ordinanza che impone l’uso della mascherina anche all’aperto, nelle zona della città più soggette ad assembramenti: via Roma, piazza Dellepiane, via Girardengo, corso Marenco, piazza Falcone e Borsellino, viale Saffi, via Garibaldi, nonché nelle aree mercatali e nei luoghi dove si svolgono manifestazioni natalizie. L’ordinanza rimarrà in vigore fino al 15 gennaio.

La situazione all’ospedale San Giacomo

Un anno fa, i contagiati a Novi erano 136. Soprattutto, era molto diversa la situazione in ospedale. Al San Giacomo erano occupati 48 posti letto per Covid, 4 in terapia semintensiva e 44 di media intensità. Secondo l’ultimo dato disponibile, quello del 17 dicembre, oggi i posti occupati sono solo 6: 1 in terapia semintensiva, 4 di media intensità e 1 in attesa di ricovero. Merito dei vaccini, che hanno notevolmente ridotto il numero di persone che deve ricorrere alle cure ospedaliere.

I contagi nel novese

Dopo Novi, l’incremento maggiore tra i positivi si registra a Pozzolo Formigaro (23, +10 in una settimana). Arquata Scrivia sale a 11 (+5 rispetto a domenica scorsa) e Serravalle Scrivia a 14 (+3). Gavi rimane stabile (31 contagiati, +1), mentre fortunatamente continuano a scendere i numeri di Bosio, dove si era registrato un focolaio (ora sono 7, dimezzati rispetto alla scorsa settimana).

Come sempre la val Borbera si conferma la zona meno toccata dal Covid: 4 a Borghetto (+1), 3 a Mongiardino (+1), 2 a Cantalupo (–2). Rimangono invariati Vignole (2) e Albera (1).

Tra gli altri centri: 6 contagi a Fresonara (+2) e a Pasturana (+1), 4 a Tassarolo (+1), 3 a Cassano Spinola (+1), 1 a Basaluzzo (+1), Parodi Ligure (–1) e Villalvernia (–1). Rimangono invariati Stazzano (3) e Francavilla Bisio (1), mentre diventano covid free rispetto alla settimana scorsa Carrosio e San Cristoforo.