Ticineto e Giarole protagoniste a Bologna per il forum nazionale sul Sociale

BOLOGNA - Nella due giorni del 25 e 26 novembre Edis, insieme all’associazione ‘Maria Angela Ribero Luino’ di Ticineto e la cooperativa ‘Airone’ di Giarole hanno partecipato alla 13esima edizione del ‘Forum della non autosufficienza e dell’autonomia possibile’ di Bologna.

Durante il convegno riservato alle più importanti realtà sociali del mondo della disabilità, le uniche realtà alessandrine partecipanti hanno presentato il progetto ‘Nuova Atlantide 2.0’, nato per il raggiungimento della deospedalizzazione e della deistituzionalizzazione dei soggetti anziani, malati e fragili in condizione di lungodegenza. Come? Tramite la costituzione di un hub che svolge tutte le funzioni medico-diagnostiche necessarie, sia in Rsa che a domicilio, utilizzando app e device di nuovissima generazione.