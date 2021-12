Cebrelli passa dalla Lega a Fratelli d'Italia

TORTONA - In seguito all’accordo siglato lo scorso 9 dicembre fra i responsabili provinciali del 'Movimento Nazionale per la Sovranità' Daniele Carbone e di Fratelli d’Italia Federico Riboldi, anche il responsabile tortonese del movimento, il consigliere comunale Daniele Cebrelli, aderisce al progetto, passando al gruppo consiliare di FdI fin dalla seduta di ieri sera, lunedì 20 dicembre: “Ringrazio il partito della Lega – ha dichiarato il consigliere Cebrelli – per avermi ospitato nella sua lista alle passate amministrative, consentendomi di venire eletto in consiglio comunale. Un ringraziamento particolare al sindaco Federico Chiodi, a cui ribadisco il mio sostegno incondizionato all’amministrazione comunale”.

“Accogliamo l’amico Daniele Cebrelli tra le fila di Fratelli d’Italia – ha dichiarato il segretario tortonese di FdI, Mario Galvani – nulla cambia nelle dinamiche interne alla maggioranza che amministra la città con Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia compatte nel sostenere il sindaco Chiodi e nel portare a termine gli obiettivi che ci siamo posti entro la fine del mandato. Dal punto di vista politico, l’accordo raggiunto a livello provinciale con il 'Movimento Nazionale per la Sovranità' testimonia la crescita di consensi, anche a livello locale, di FdI. Una crescita che siamo certi sarà confermata anche dai prossimi appuntamenti elettorali che interesseranno il nostro territorio e, ci auguriamo quanto prima, dalle prossime elezioni politiche”.