Serravalle, nasce la biblioteca dei ragazzi per nutrire la curiosità

SERRAVALLE SCRIVIA — «Specchio di identità, scrigno di sogni, lanterna di sentimenti, sorgente di storie nuove e nuove case in cui vivere»: così Emy Beseghi dell’Università di Bologna definisce la letteratura per l’infanzia. Leggere regolarmente fin da piccoli aiuta infatti ad avere un atteggiamento più aperto e positivo verso l’apprendimento e la conoscenza. Anche la capacità di scrittura migliora ed è favorito di gran lunga, rispetto ai bambini che non leggono, lo sviluppo del pensiero creativo.

Così la biblioteca di Serravalle Scrivia, che da sempre ha dedicato grande attenzione ai giovanissimi, ha deciso di fare loro un dono speciale in prossimità delle festività natalizie, acquistando trecento novità librarie tutte per loro, partendo dai primissimi anni di vita fino all’adolescenza. È una collezione di estrema qualità che raccoglie tutto il meglio che sia stato pubblicato di recente per questo target di età.

È nata così la “Biblioteca dei bambini e dei ragazzi”, un percorso diffuso nelle sale, dove i libri sono organizzati in sezioni tematiche e in cui i giovani potranno trovare nutrimento per ogni ambito dei propri interessi, sentimenti e curiosità. Sì perché le sezioni sono addirittura ventotto, tra cui “intelligenza e coraggio”, “mondi incantati”, “madre terra”, “gentilezza”, “l’amore succede”, “classico è bello” e così via.

Biblioteca di Serravalle: Dante di Natale

Per i bambini dai 6 ai 10 anni è pensata l’iniziativa “Dante di Natale”, che si terrà giovedì alle 17.00 in biblioteca. Un appuntamento con un piccolo viaggio alla scoperta della vita del Sommo Poeta, canzoni di Natale, storie dantesche e un laboratorio per creare segnalibri con i mostri infernali.

Biblioteca di Serravalle: giorni di chiusura

La biblioteca rimarrà chiusa nei giorni 24, 30 e 31 dicembre e nei giorni 7 e 8 gennaio.