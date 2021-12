Addobba un albero che darà frutti: l'idea dei "Genitori IC1"

ACQUI TERME - E’ certamente originale l’ultima iniziativa dell’Associazione Genitori IC1, un concorso tra le classi della scuola ‘Bella’ che persegue plurime finalità: coinvolge i bambini nello spirito natalizio, stimola la loro creatività, sensibilizza sulle tematiche ambientali ed infine impreziosisce, anche dal punto didattico, l’Istituto. «La sfida è stata quella di caratterizzare ogni singolo albero di Natale in maniera differente addobbando una pianta da frutta in vista della sua piantumazione nel giardino della scuola» hanno spiegato.

Come da prassi contemporanea il munus della raccolta delle preferenze è stato affidato ai social network. In palio ricchi premi. Finite le feste e liberati dagli addobbi variopinti, le piante andranno ad abbellire il giardino circostante la nuova scuola, in verità un po’ brullo, e altri spazi verdi della città. Inoltre, alcuni cittadini, venuti a conoscenza dell’iniziativa e sposato il suo spirito ecologico, hanno deciso di aderire ‘fuori concorso’ donando alla città piante di tiglio e ibisco.