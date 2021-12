Il Monferrato Chapter per l'Infantile

ALESSANDRIA - L’affetto delle diverse associazioni che hanno partecipato al raduno dei Babbi Natale, organizzato lo scorso 5 dicembre dalla Fondazione Uspidalet, continua a farsi sentire all’Ospedale Infantile di Alessandria.

I Babbi Natale del Monferrato Chapter Italy #9972, infatti, non hanno solo sfilato con le loro Harley Davidson per i bimbi della città ma hanno anche consegnato un assegno da 2mila euro per supportare il presidio pediatrico dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria. A consegnare l’assegno il più piccolo degli harleysti insieme a Vittorio Gatti, activities officer del Monferrato Chapter Italy: “A seguito dell’iniziativa organizzata dall’Uspidalet, abbiamo deciso di lanciare una raccolta fondi all’interno del nostro gruppo: grazie ai nostri soci in circa una settimana abbiamo raccolto 2mila euro che vogliamo donare oggi come regalo di Natale per l’ospedaletto”. La somma sarà destinata all’acquisto di un ecografo di tecnologia avanzata per l’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo”.

Un regalo che è arrivato insieme a tantissimi bigliettini di auguri scritti dai bambini che hanno partecipato alla parata. “Un augurio speciale perché voi siete speciali” e poi “Vi siamo vicini, vi vogliamo bene” e un più classico “Buon Natale a tutti voi”: sono questi i messaggi che hanno lasciato allo stand del Centro per le famiglie Punto Di di Alessandria. “Durante l’evento di inizio dicembre – ricorda Francesca Baraldo – abbiamo presentato le attività ludico-ricreative del nostro centro e in quell’occasione abbiamo chiesto ai bambini di lasciare una dedica per i piccoli pazienti del presidio infantile. Abbiamo decorato un intero albero di Natale con i loro bigliettini e disegni che siamo felici di consegnare oggi a questi bimbi meno fortunati”.