In piazza mezzora di silenzio per dire no a un Natale consumistico

CASALE - Ha il titolo "Facciamoci luce per illuminare la Terra" l'appuntamento di quest'anno con la mezzora di silenzio prenatalizia di Casale.

Giovedì alle 18.30, in quella che è ormai una tradizione cittadina, ci si riunirà in piazza Mazzini «Per dire no a un Natale solo consumistico» spiegano gli organizzatori che portano avanti un'iniziativa cominciata da don Gino Piccio.