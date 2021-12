Scolopi, presepe sui problemi della sanità locale

OVADA - Ortopedia, Urologia, medici di famiglia, Fisiatria. Uno sfondo realizzato con grande maestria da Giovanni Dolcino - restauratore e illustratore molto conosciuto -, con le colline del Basso Piemonte che risultano "minacciate" da una scritta inequivocabile: "Nubi grigie sull'Ovadese". L'idea è venuta alla comunità degli Scolopi di piazza San Domenico che, in occasione delle feste di fine anno, hanno deciso di realizzare un presepe a tema particolarmente attinente alla situazione (locale) attuale.

«Volevamo porre l'accento sui problemi reali della gente – racconta Padre Ugo Barani, da sempre riferimento della comunità Scolopi -. E non c'è nulla di più concreto che la cura e l'assistenza. Ci piaceva trasmettere un’idea di Gesù che torna tra la gente per occuparsi dei problemi della vita attuale. La sanità è sempre in cima a questa lista».