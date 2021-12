Bertram, i positivi salgono a tre

TORTONA - I casi di positività Covid all'interno del gruppo squadra della Bertram salgono a tre dopo i test molecolari di ieri e ai tamponi antigenici rapidi effettuati nella giornata di oggi.

"Il totale dei membri del gruppo squadra positivi al Covid-19 sale così a tre - dichiara il club in una nota - . Già domani la società provvederà all’effettuazione di nuovi test".

Situazione in evoluzione dopo il primo caso di positività riscontrato ieri. Resta a rischio la partita di campionato prevista per il giorno di Santo Stefano a Reggio Emilia.