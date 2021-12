Cai, Traverso presidente. Nuova sede quasi pronta

ALESSANDRIA - Nella ormai operativa nuova sede della Sezione di Alessandria del Club Alpino Italiano, in via Morando 32, i cui lavori di ristrutturazione volgono al termine, si è tenuta la riunione dei soci che hanno ottenuto voti nel corso dell'assemblea del 26 novembre.

Dopo sei anni con Antonio Moscato alla guida, sono stati nominati presidente Massimo Traverso, vice Ombretta Turello, segretario Alberto Raffaldi e tesoriere Antonio Moscato. Completano il consiglio direttivo Ciro De Florio, Roberto Mandirola, Enrico Molinari, Marco Monti e Bruno Penna. Il collegio del Revisori dei conti è viceversa formato da Fulvio Astori, Antonio Boschi e Fulvia Roncati mentre Bruno Penna sarà il Delegato sezionale.

Negli ultimi anni, sotto la presidenza di Moscato, è stata rilanciata con molto successo la attività di alpinismo giovanile ed è iniziata, con le immaginabili difficoltà dovute al Covid, una splendida esperienza di montagnaterapia, che sotto la guida del nuovo vice Turello e della socia Bruna Garberi verrà ripetuta e possibilmente ampliata, nei prossimi anni.

Proseguiranno ovviamente le altre attività istituzionali del Cai quali l’escursionismo, l’arrampicata, lo scialpinismo con una particolare attenzione alla sicurezza perché, come diceva un vecchio motto inciso da una saggia mano su una roccia del Monviso, “La montagna è severa: rispettala”. "Un doveroso riconoscimento - sottolineano i soci - all'attività del presidente uscente Antonio Moscato, che nel corso dei due consecutivi mandati ha saputo, grazie anche a un direttivo attento e coinvolto, dare una svolta alla sezione alessandrina, a cominciare dalla nuova sede. Ma di questo si avrà modo di parlare nei prossimi mesi quando, ultimati i lavori e Covid permettendo, ci sarà una grande festa per l’inaugurazione. Per ora complimenti ai nuovi eletti e buon lavoro a tutti".