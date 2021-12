La sera della vigilia brindisi con la Pro Loco

SPIGNO MONFERRATO - Venerdì 24 dicembre, alle 22, al termine della Santa Messa, sotto i portici di piazza Garibaldi si terrà il tradizionale brindisi di Natale organizzato da Comune, Pro Loco e Alpini di Spigno Monferrato. Per gli avventori (muniti di Green-pass) saranno serviti vin brulè e cioccolata calda. Nei locali delle ex Poste, per i più piccoli una formidabile sorpresa: direttamente dalla Lapponia arriverà Babbo Natale con un sacco carico di doni.