Miss Reginetta d'Italia, serravallese in finale per il Piemonte

SERRAVALLE SCRIVIA — Il sogno di Miss Italia è finito per le tre ragazze della provincia che avevano raggiunto la prefinale nazionale: Sara Cordone (Arquata Scrivia, Miss Rocchetta Piemonte), Lisa Margiotta (Gavi, Miss Liguria) e Carlotta Necchi (di Valenza ma novese d’adozione, Miss Be Much Piemonte) non sono riuscite ad accedere alla finale di Venezia. Che peraltro è stata rinviata a data da destinarsi, perché nel gruppo delle aspiranti al titolo c’erano due positive al coronavirus.

Alle selezioni di Miss Italia aveva partecipato anche Giada Telesca, 18enne di Serravalle Scrivia, che ha avuto la propria rivincita al concorso di Miss Reginetta d’Italia: Giada infatti a Torino è stata selezionata come prima finalista regionale per il Piemonte e ora è in attesa che venga fissata la finale nazionale.

«Ora studio all’istituto Ciampini Boccardo di Novi Ligure e frequento l’indirizzo Alberghiero – dice Giada – Quest’anno ho partecipato anche a Miss Principessa d’Europa e ogni mese partecipo a sfilate. In futuro non mi dispiacerebbe fare la fotomodella».